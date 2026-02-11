POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Frankenthal (ots) - Ein Ehepaar aus Frankenthal ist am Freitag (06.02.2026) Betrügern zum Opfer gefallen, die sich am Telefon als Kriminalbeamte ausgaben. Die Täter behaupteten, die Namen des Paares stünden auf einer Liste, die bei einem festgenommenen Dieb gefunden worden sei. Unter diesem Vorwand forderten sie das Ehepaar auf, Schmuck und Bargeld im Wert von ...

mehr