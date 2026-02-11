POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag (10.02.2026), gegen 7:40 Uhr, war eine 37-jährige Autofahrerin auf dem Ostringplatz in Richtung Ostring unterwegs. An der Kreuzung zur Oppauer Straße missachtete die 37-Jährige die Vorfahrt eines auf der Oppauer Straße fahrenden, 43-jährigen Motorrollerfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
