Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (10.02.2026), gegen 7:40 Uhr, war eine 37-jährige Autofahrerin auf dem Ostringplatz in Richtung Ostring unterwegs. An der Kreuzung zur Oppauer Straße missachtete die 37-Jährige die Vorfahrt eines auf der Oppauer Straße fahrenden, 43-jährigen Motorrollerfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

