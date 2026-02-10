PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Ein Ehepaar aus Frankenthal ist am Freitag (06.02.2026) Betrügern zum Opfer gefallen, die sich am Telefon als Kriminalbeamte ausgaben. Die Täter behaupteten, die Namen des Paares stünden auf einer Liste, die bei einem festgenommenen Dieb gefunden worden sei. Unter diesem Vorwand forderten sie das Ehepaar auf, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro in einem Topf vor der Haustür in der Schmiedgasse (zwischen Glockengasse und Schnurgasse) zu deponieren. Die Betrüger holten den Topf kurz darauf ab und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Wer am Freitag zwischen 09:35 Uhr und 13:20 Uhr im Bereich der Schmiedgasse verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Auf eine derartige Masche hereingefallen zu sein, löst bei Opfern oftmals Schamgefühle aus. Dabei agieren Täter äußerst trickreich und skrupellos. Sie passen ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an. Um Sie noch besser vor Betrugsversuchen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-21177 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können. Weitere Präventionstipps finden Sie auch im Internet unter https://s.rlp.de/93 oder www.polizei-beratung.de.

   Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen
   - Beachten Sie, dass die Polizei Sie nie unter der 110 
     kontaktiert.
   - Wenn Sie im Gespräch aufgefordert werden unter Verwendung der 
     Rückruftaste die 110 zu wählen, legen Sie auf und wählen Sie die
     Nummer selbst.
   - Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, 
     Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen 
     heraus.
   - Die Polizei schickt keine Zivilkräfte, um Geld oder Wertsachen 
     abzuholen und vorsorglich in Verwahrung zu nehmen.
   - Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen 
     löschen.
   - Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder 
     per Onlinewache zur Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 14:31

    POL-PPRP: Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

    Fußgönheim (ots) - Am Dienstag, den 10. Februar 2026, wurde eine Seniorin Opfer eines Betrugs durch einen falschen Polizeibeamten. Gegen 09:30 Uhr erhielt sie einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Der Anrufer gab sich als Beamter der Polizeidirektion Maxdorf aus und erklärte, in der Nachbarschaft seien vermehrt Einbrüche verübt worden. Aus diesem Grund solle ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:31

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Friedelsheim (ots) - In der Zeit vom 08.02.2026, 17 Uhr, bis zum 09.02.2026, 7:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten in Friedelsheim (nahe Hauptstraße) ein und stahlen Schmuck. Haben Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Straße Am Weingarten oder Umgebung wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:29

    POL-PPRP: Autodiebstahl gemeldet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde ein Nissan Primera in der Maudacher Straße vermutlich gestohlen. Der Besitzer hatte das Auto am Sonntagabend (08.02.2026, gegen 18 Uhr) in eine Parkbucht in der Nähe der Wachenheimer Straße geparkt. Als er am Montagmorgen (09.02.2026, gegen 10:30 Uhr), wieder wegfahren wollte, bemerkte er, dass sein Auto weg ist. Nachdem der Besitzer sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren