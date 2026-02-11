Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Montag (09.02.2026), 22 Uhr, und Dienstag (10.02.2026), 5:40 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt in der Hochfeldstraße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell