LPI-GTH: Zeugen gesucht
Ilmenau (ilm-Kreis) (ots)
Unbekannte haben im Zeitraum vom Montag, 08.06.2026, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2026 Kupferrohre im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Container entwendet. Der Container war auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Straße 'Mühltor' abgestellt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0157501/2026. (ah)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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