LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Nachdem eine 42-Jährige gestern Nachmittag Lebensmittel in einem Einkaufsmarkt in der Gartenstraße entwendete, verließ sie den Markt und wurde von einem Ladendetektiv angesprochen. Die Frau reagierte nicht und flüchtete weiter. Im Bereich Pfortenstraße konnte sie durch den Ladendetektiv gefasst werden. Sie widersetzte sich massiv und wirkte auf den 26-Jährigen ein, sodass dieser leicht verletzt wurde. ...

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