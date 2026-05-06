Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Veranstaltungsreihe "Menschlichkeit im Amt: Verantwortung staatlicher Akteure sowie Führungshandeln in diskriminierenden Systemen und Zeiten des gesellschaftlichen Wandels"

Wiesbaden (ots)

Für die Veranstaltungsreihe "Menschlichkeit im Amt: Verantwortung staatlicher Akteure sowie Führungshandeln in diskriminierenden Systemen und Zeiten des gesellschaftlichen Wandels" konnte die HöMS vom 11. Mai bis 13. Mai 2026 Christo Brand als Referenten akquirieren. Er ist Co-Autor des Buches "Mandela: My Prisoner, my friend" (deutscher Titel: Mandela. Mein Gefangener, mein Freund), in dem er die persönliche Geschichte seiner einzigartigen Freundschaft mit Nelson Mandela schildert.

Im Rahmen eines Gastvortrags zur Auftaktveranstaltung an dem der Hessische Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz Prof. Dr. Roman Poseck, Herr Landespolizeipräsident Felix Paschek und weiterer Behördenleitungen der hessischen Polizei teilnehmen, soll aus erster Hand über historische, ethische und gesellschaftliche Aspekte dieser Zeit berichtet werden.

Zur Auftaktveranstaltung laden wir Sie herzlich ein.

Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, Standort Wiesbaden Schönbergstraße 100, 65199 Wiesbaden Gebäude 19, 4. OG Raum 435 11. Mai 2025, 11 Uhr bis 13.30 Uhr

Primäre inhaltliche Schwerpunkte werden sein: Das Dilemma zwischen Pflichterfüllung unter dem Apartheidregime und der Wahrung der Menschlichkeit sowie Führungshandeln und Vergebung im Demokratisierungsprozess.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

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