Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestohlenes Quad gesichtet

Wutha- Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Eine 22-Jährige rief gestern die Polizei, weil sie ihr im Mai entwendetes Quad fahrenderweise mit einem Unbekannten im Bereich Wutha-Farnroda sichtete. Die Polizeibeamten kamen zum Einsatz und konnten einen 34-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. Es handelte sich tatsächlich um das gestohlene Quad. Ein Drogenvortest bei dem Mann reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Außerdem ist der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Quad wurde der rechtmäßigen Eigentümerin übergeben und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

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