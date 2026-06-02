Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Mehrere Sturmeinsätze auf dem Bodensee

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Radolfzell (ots)

Aufgrund eines starken Sturmes kam es auf dem Bodensee im Bereich Radolfzell / Untersee am heutigen Tag gegen 14:30 Uhr nahezu zeitgleich zu vier Einsätzen für die Rettungskräfte von DLRG, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei auf dem Wasser.

Zwischen Radolfzell am Bodensee und Iznang kenterte ein Segelboot und sank im weiteren Verlauf. Die dreiköpfige Besatzung konnte noch rechtzeitig von einem privaten Motorboot aufgenommen und sicher an Land gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Zeitgleich wurden zwei größere Boote gemeldet, die sich infolge des Sturmes von ihren Liegeplätzen losgerissen hatten und auf dem See trieben. In einem Fall kümmerten sich die Eigentümer selbst um die Sicherung ihres Bootes. Ein herrenlos treibendes Segelboot wurde durch die DLRG gesichert. Anschließend schleppte das Feuerlöschboot der Feuerwehr das größere Segelboot in einen sicheren Hafen.

Bei einem vierten Einsatz benötigte ein mitsamt Besatzung feststeckendes Boot Hilfe.

Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.

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