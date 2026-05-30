Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Gasaustritt aus Flüssiggastank

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Radolfzell (ots)

Am 29. Mai 2026 wurde die Feuerwehr Radolfzell am Bodensee gegen 18:30 Uhr in den Stadtteil Altbohl alarmiert. Gemeldet wurde ein Gasaustritt an einem nahezu vollständig gefüllten, oberirdischen Flüssiggastank mit einem Fassungsvermögen von 2.600 Litern.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Aufgrund eines technischen Defekts trat Gas aus dem Tank aus. Der austretende Gasgeruch war im gesamten umliegenden Wohnviertel deutlich wahrnehmbar.

Zur Gefahrenabwehr räumte die Feuerwehr die unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser. Die betroffenen Bewohner wurden durch eine Einsatzeinheit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreut und versorgt.

Parallel dazu führten die Einsatzkräfte umfangreiche Gasmessungen im Gefahrenbereich durch und stellten den Brandschutz sicher. Das Leck am Gastank konnte zunächst provisorisch abgedichtet werden, um den weiteren Gasaustritt zu minimieren.

Da eine dauerhafte Sicherung des Tanks durch die Feuerwehr nicht möglich war, wurde über mehrere Vermittlungswege ein Fachunternehmen organisiert. Dieses konnte den Flüssiggastank schließlich mit einem Spezialtankwagen kontrolliert absaugen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen und einer abschließenden Kontrolle konnte der Einsatz beendet werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

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