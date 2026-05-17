Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Wohnungsbrand

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Radolfzell (ots)

Am Samstag, 16.05.26, wurde die Feuerwehr Radolfzell um 21:05 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Schwertstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter, giftiger Brandrauch aus einer Wohnung im Obergeschoss. Das Treppenhaus war bereits verraucht und nicht mehr begehbar. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte sich mit zwei Kindern rechtzeitig und eigenständig in Sicherheit bringen können. Eine andere Person befand sich noch in ihrer Wohnung im gleichen Geschoss und konnte diese aufgrund der starken Verrauchung nicht mehr über das Treppenhaus verlassen.

Die Person wurde umgehend über die Drehleiter gerettet und unverletzt an den Rettungsdienst übergeben. Parallel gingen Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine Ausbreitung auf benachbarte Wohnungen verhindert werden. Das Objekt wurde im Anschluss entraucht.

Die Nachlöscharbeiten und die Nachkontrolle zogen sich aufgrund von Glutnestern noch einige Zeit hin. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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