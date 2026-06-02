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POL-ME: "Augen auf - Tasche zu!" - Polizei und Stadt informieren über Schutz vor Taschendiebstahl - 2606011

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Mettmann (ots)

Wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, haben Taschendiebinnen und -diebe leichtes Spiel. Um Bürgerinnen und Bürger für die Gefahren des Taschendiebstahls zu sensibilisieren und wirksame Schutzmaßnahmen aufzuzeigen, laden Polizei und Stadt zu einer gemeinsamen Informationsaktion ein.

Am Mittwoch, 10. Juni 2026, macht die Polizei mit ihren Bezirksdienstbeamtinnen Polizeihauptkommissarin Silke Stephan und Polizeihauptkommissarin Michaela Jordan auf dem Platz vor der Galerie Königshof Station. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr informieren sie gemeinsam mit Mitgliedern des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASSe) unter dem Motto "Augen auf, Tasche zu!" über die gängigen Maschen und geben praktische Tipps für mehr Sicherheit im Alltag.

Auch Bürgermeister André Bär sowie Marcel Neubauer, Leiter der Ordnungsbehörde, werden vor Ort sein und stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen rund um das Thema Sicherheit zur Verfügung.

Wer sich jetzt schon informieren möchte, findet hier interessante Tipps: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

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