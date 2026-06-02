Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606009

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Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Montag, 1. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10:45 und 12:40 Uhr in ein Einfamilienhaus am Tannenweg in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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