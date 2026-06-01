Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 64 km/h durch die 30er-Zone: Polizei "blitzte" an der Birkenstraße - 2606007

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Velbert (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Freitag (29. Mai 2026) die Geschwindigkeit auf der innerörtlichen Birkenstraße in Velbert, um hier die Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu überprüfen.

238 Fahrzeuge fuhren zwischen 15:15 Uhr und 17:55 Uhr an der Messtelle vorbei. Insgesamt 49 Fahrerinnen und Fahrer überschritten die erlaubten 30 km/h. Damit war rund jede und jeder Fünfte zu schnell. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 64 km/h "geblitzt" wurde. Abzüglich der Toleranz bleibt somit eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 km/h. Auf den 22-jährigen Fahrzeugführer warten nun ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Hinweis:

Im Rahmen der Verkehrsstrategie #LEBEN kündigt die Kreispolizeibehörde Mettmann Geschwindigkeitskontrollen nicht mehr an, um den Kontrolldruck auf den Straßen im Kreis zu erhöhen.

Die Polizei berichtet regelmäßig über die Ergebnisse an ausgewählten Standorten, aber stellt klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zu hohes Tempo ist eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

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