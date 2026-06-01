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POL-ME: Lotto-Kiosk in Vollsortimenter überfallen: Polizei bittet um Hinweise - 2606001

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Langenfeld (ots)

Am Samstagabend, 30. Mai 2026, überfiel ein noch unbekannter Täter einen Lotto-Kiosk im Eingangsbereich eines Vollsortimenters in Langenfeld und schlug dabei einen Angestellten. Die Polizei war schnell vor Ort, konnte den Täter aber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum des Lotto-Kiosk in dem Vollsortimenter an der Rheindorfer Straße. Der Mann bedrohte den 20-jährigen Angestellten mit einem Hammer und forderte ihn dazu auf, ihm den Inhalt der Kasse auszuhändigen. Er schlug den Angestellten und entwendete eine fünfstellige Summe Bargeld. Danach flüchtete er durch den Hinterausgang über den Parkplatz in Richtung Kölner Straße.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte der Polizei leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Der 20-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er beschreibt den Täter als:

- ungefähr 1,75 Meter groß - mit braunen Augen - mit athletischer Figur - trug eine lange schwarze Hose, ein langärmliges schwarzes Shirt, schwarze Handschuhe, ein schwarzes T-Shirt über den Kopf gebunden und einen schwarzen Rucksack - er hielt einen Hammer in der Hand - sprach akzentfrei Deutsch

Die Polizei fragt:

Wer hat am Samstagabend, 30. Mai 2026, in der Nähe des Vollsortimenters in Langenfeld etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

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