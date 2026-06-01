Polizei Mettmann

POL-ME: 49-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606003

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Am Samstag, 30. Mai 2026, stürzte in Erkrath ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 23:45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Erkrather Straße. In Höhe des Ankerwegs verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Ein aufmerksamer Zeuge leistete Erste Hilfe und rief den Notruf. Einsatzkräfte der Polizei nahmen vor Ort einen Alkoholgeruch bei 49-Jährigen wahr und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr ein.

Der Mann wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell