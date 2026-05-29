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POL-ME: Über die Fachoberschule zur Polizei NRW: Jetzt informieren - 2605104

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Kreis Mettmann (ots)

Du bist kommunikationsfähig? Du kannst gut im Team arbeiten? Du möchtest Dich für Recht und Gesetz einsetzen? Dann bist du bei der Polizei NRW genau richtig!

Seit 2021 können Schülerinnen und Schüler mit einem Mittleren Schulabschluss bei der Polizei für den sogenannten Bildungsgang "Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst" belegen - kurz "FOS Polizei" (Fachoberschule Polizei).

Was ist die "Fachoberschule Polizei"?

Die FOS ist eine Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler für ein umfangreiches und vielseitiges Praktikum bei der Polizei. Gleichzeit können sie die "Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizei" besuchen. Hierbei sichern sie sich eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit einen Platz für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.

Somit gibt es die Möglichkeit, auch ohne Abitur einen Weg in eine Polizeikarriere zu beschreiten.

Welche Voraussetzungen man erfüllen muss und wie die weiteren Bewerbungsschritte für den Bildungsgang aussehen, verrät unsere Personalwerberin Jennifer Sa Galante Baasch. Sie bietet am Montag (8. Juni 2026) außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten von 15 bis 19 Uhr eine Beratungshotline an, bei der sie alle Fragen rund um den Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" beantwortet. Die Hotline ist geschaltet unter der Rufnummer 02104 982-2221.

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