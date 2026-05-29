Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2605103

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

In Ratingen hat am Mittwoch (27. Mai 2026) ein Pedelecfahrer ein Kind auf seinem Fahrrad angefahren. Obwohl der siebenjährige Junge zu Boden fiel und mehrere Prellungen und Schürfwunden davontrug, entfernte sich der Pedelecfahrer, ohne sich um das Kind zu kümmern oder seine Personalien anzugeben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der Junge gegen 18 Uhr auf seinem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt am Spindecksfeld auf die Straße. Hierbei stieß der Junge mit einem Senior zusammen, der laut Zeugenangaben mit nicht angemessener Geschwindigkeit auf seinem Pedelec über die Straße gefahren war. Nachdem der Vater des Jungen auf den Unfall aufmerksam wurde und nach draußen kam, soll sich der Senior noch über den Unfall echauffiert haben, ehe er sich auf sein Rad begab und ohne seine Personalien anzugeben davonradelte. Unterdessen musste der Junge zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu dem Senior liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 75 bis 80 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - graue, kurze Haare - mittlere Statur - trug helle Kleidung und hatte ein faltiges Gesicht - war auf einem beigefarbenen Pedelec unterwegs (mutmaßlich von der Marke "Cube")

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In Langenfeld ist im Zeitraum von 17 Uhr am Mittwoch (27. Mai 2026) bis 4 Uhr morgens am Donnerstag (28. Mai 2026) ein auf Höhe des Restaurants "Immigrather Hof" an der Solinger Straße abgestellter schwarzer VW Polo an der Seite beschädigt worden. Der Eigentümer des Autos hatte den Schaden morgens festgestellt und einen Zettel unter seinen Scheibenwischern aufgefunden. Darauf war eine Telefonnummer vermerkt sowie die Info, dass sich durch einen Anruf der Schaden regulieren lasse.

Die Nummer gehörte jedoch zu einem Mann aus Norddeutschland, der überhaupt keine Bezüge nach Langenfeld hat. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass der Unfall möglicherweise von Zeugen beobachtet wurde und der Verursacher den Eindruck erwecken wollte, sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Polo entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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