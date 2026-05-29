Polizei Mettmann

POL-ME: VW California Camper entwendet - 2605102

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Ratingen (ots)

In Ratingen haben bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter einen VW Camper entwendet. Die Polizei hat das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise zu seinem derzeitigen Standort.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Eigentümer des weißen Campers seinen Wagen letztmalig am Montag (25. Mai 2026) in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 7 an der Bergstraße gesehen. Als er am Dienstag zu dem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr an Ort und Stelle stand. Zwei Tage später brachte der Eigentümer den Diebstahl seines Autos bei der Polizei zur Anzeige.

Bei dem Wagen handelt es sich um das Modell "California" aus dem Jahr 2018 mit ausgebautem Camper-Dach. Er hat einen Kilometerstand von rund 70.000. In dem Wagen befand sich zudem eine Campingausstattung (Zelt, Schlafsack, Kocher, Gasflasche etc.).

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Autos tätigen? Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

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