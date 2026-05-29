Polizei Mettmann

POL-ME: 76-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2605101

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Erkrath (ots)

In Erkrath ist am Donnerstag (28. Mai 2026) ein 76 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Da der Unfallhergang bislang noch völlig unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeuginnen oder Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 19:30 Uhr die Polizei wurde die Polizei auf einen gestürzten Radfahrer aufmerksam gemacht, der von Passanten an der Ecke der "Professor-Sudhoff-Straße / Neanderweg" auf dem dortigen Gehweg aufgefunden worden war. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen 76-jährigen Erkrather.

Er war bei dem Sturz schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war zwar ansprechbar, konnte jedoch keinerlei Angaben zum Unfallhergang tätigen, sodass dieser bislang noch unklar ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder entsprechende Unfallspuren gab es keine.

Deshalb fragt die Polizei:

Wer hat den Unfall des Radfahrers beobachtet? Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

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