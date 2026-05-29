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POL-ME: Brand eines Einfamilienhauses: Polizei ermittelt zur Ursache - 2605100

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld kam es am Donnerstag (28. Mai 2026) zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt - es entstand aber ein hoher Schaden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 18:15 Uhr kam es in dem Haus aus bislang nicht geklärter Ursache zu einer Brandentwicklung. Zu dieser Zeit befand sich niemand in dem Haus, da die Bewohnerin gerade mit ihrem Hund Gassi gegangen war.

Eine Nachbarin stellte den Brand fest und alarmierte folgerichtig die Feuerwehr, die bei ihrem Eintreffen feststellen musste, dass das erste Obergeschoss sowie die Garage bereits in Vollbrand standen.

Die ebenfalls alarmierte Polizei leitete vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache ein. Hierbei stellte sie fest, dass das erste Obergeschoss des Hauses derzeit renoviert wird und am Donnerstag dort von zwei Firmen Arbeiten mit Dachpappe, Dämmmaterial sowie Schweißarbeiten durchgeführt wurden.

Ob diese Arbeiten im Zusammenhang mit der Brandentwicklung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierzu erschien die Kriminalwache der Polizei vor Ort und sicherte Spuren - zudem wurde der Brandort zum Zwecke der weiteren Ermittlungen polizeilich versiegelt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von mehreren hunderttausend Euro belaufen. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

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