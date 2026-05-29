Polizei Mettmann

POL-ME: Feuer in leerstehendem Gebäude gelegt: Polizei fahndete per Hubschrauber nach flüchtigen Jugendlichen - 2605098

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Erkrath (ots)

In Erkrath haben am Donnerstag (28. Mai 2026) bislang noch unbekannte Jugendliche einen Brand in einer seit Monaten leerstehenden Notunterkunft gelegt. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach den Tätern, konnte diese leider jedoch nicht mehr stellen. Im Zuge ihrer eingeleiteten Ermittlungen bittet sie nun um Hinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse geschehen:

Gegen 17:40 Uhr war ein Paar durch den Wald an der Straße "Thekhaus" spaziert, als es eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach der dortigen leerstehenden Notunterkunft feststellte. Zudem konnte das Paar vier Jugendliche beobachten, die fluchtartig aus dem Haus und in den Wald in Richtung Neandertal davonrannten.

Das Paar reagierte genau richtig und alarmierte die Feuerwehr. Diese traf schnell vor Ort ein und konnte verhindern, dass ein größerer Schaden entstand.

Die ebenfalls alarmierte Polizei fahndete im Umfeld nach den flüchtigen Jugendlichen und setzte hierzu auch einen Polizeihubschrauber ein. Leider konnten jedoch keine verdächtigen Personen angetroffen werden.

Zu den Jugendlichen liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Personen 1 und 2:

- männlich - etwa 16 bis 17 Jahre alt - trugen schwarze T-Shirts und dunkelgraue beziehungsweise schwarze Hosen

Person 3:

- männlich - etwa 16 bis 17 Jahre alt - dunkelbraune, zurückgegelte Haare - T-Shirt mit buntem Löwen-Motiv - kurze Hose

Person 4:

- männlich - etwa 15 Jahre alt - circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - lockige Haare - trug ein schwarzes Oberteil und eine beigefarbene Hose

Im Zuge der Ermittlungen vor Ort gab zudem ein weiterer Zeuge die Beschreibung eines Jugendlichen an. Er beschrieb die Person wie folgt:

- männlich - etwa 1,90 Meter groß - braune Haare - weiße Hautfarbe - dünne Statur - trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze helle Hose

Nähere Beschreibungen liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Nach Ermittlungen in dem Haus geht die Polizei davon aus, dass die Jugendlichen dort Unrat beziehungsweise Müll angezündet hatten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei fragt:

Wer hat die vier Jugendlichen beobachtet oder kennt sie unter Umständen sogar? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

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