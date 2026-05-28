Polizei Mettmann

POL-ME: 24-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2605096

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 26. Mai 2026, wurde eine 24-jährige E-Scooter-Fahrerin in Haan bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:30 Uhr befuhr die 24-Jährige mit einem E-Scooter die Kaiserstraße in Richtung Alleestraße. In Höhe der Hausnummer 86 verlor sie aus noch unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte.

Hierbei wurde die Haanerin schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell