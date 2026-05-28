Polizei Mettmann

POL-ME: Handtasche entwendet: Polizei ermittelt - 2605093

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Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben zwei junge Männer am Mittwoch (27. Mai 2026) einer Seniorin die Handtasche entrissen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach derzeitigem Ermittlungsstand geschehen:

Gegen 11 Uhr hatte die Monheimerin die Filiale ihrer Bank an der Friedrichstraße aufgesucht und dort Bargeld abgehoben. Als sie die Filiale wieder verließ und in Richtung Rathausplatz ging, näherten sich ihr von hinten zwei junge Männer. Beim Vorbeilaufen entrissen die beiden der Seniorin die Handtasche, welche sie über die Schulter trug. Anschließend rannte das Duo mitsamt seiner Beute davon.

Die Seniorin begab sich daraufhin zur Polizeiwache, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Hierbei beschrieb sie die beiden Täter wie folgt:

- männlich - etwa 17 bis 20 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - trugen beide ein weißes T-Shirt - einer trug eine kurze, schwarze Hose

Nähere Beschreibungen liegen der Polizei nicht vor.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Handtaschenraub beobachtet oder kennt die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

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