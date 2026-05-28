POL-ME: Alleinunfall: Rollerfahrer schwer verletzt - 2605092
Wülfrath (ots)
Am Mittwoch, 27. Mai 2026, wurde in der Wülfrather Innenstadt ein Rollerfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 12:15 Uhr befuhr der 54-Jährige mit seiner Suzuki UX 125 trotz einer Baustellenabsperrung und Durchfahrtverbotszone die Nevigeser Straße in Richtung Wilhelmstraße. In Höhe der Hausnummer 1 übersah er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen einen Haufen von Kieselsteinen und fuhr dagegen. Hierbeiverlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte.
Der Wuppertaler wurde dabei schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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