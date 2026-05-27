Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2605091

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Haan / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit von Samstag, 23. Mai 2026, bis Sonntag, 24. Mai 2026, wurde auf der Dieker Straße in Haan ein schwarzer VW Golf beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte am Samstag gegen 16 Uhr in Höhe der Hausnummer 83. Als sie am Sonntag gegen 11:20 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 22. Mai 2026, stieß gegen 12 Uhr ein 87-jähriger Autofahrer in der Tiefgarage am Galerieplatz in Langenfeld beim Einparken gegen ein unbekanntes Auto. Danach entfernte er sich mit seinem Opel Mokka, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Erst vier Tage später meldete er den Unfall der Polizei, die jetzt die Fahrerin oder den Fahrer des vermutlich beschädigten Autos sucht.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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