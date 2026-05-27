POL-ME: Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin schwer verletzt - 2605087
Hilden (ots)
Am Dienstag, 26. Mai 2026, wurde in Hilden eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 18:50 Uhr war eine 20-jährige Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad auf der Niedenstraße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Als sie beabsichtigte, die Düsseldorfer Straße zu überqueren, missachtete sie den vorfahrtsberechtigten Verkehr und stieß mit dem Honda Accord eines 36-jährigen Düsseldorfers zusammen, der in Richtung Düsseldorf fuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt.
Alarmierte Rettungskräfte brachten die 20-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Honda blieb unverletzt.
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