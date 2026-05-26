Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605086

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Freitag, 22. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9:15 und 11:20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Burgstraße in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Gemälde und ein Laptop gestohlen.

In der Zeit von Sonntag, 3. Mai 2026, bis Sonntag, 24. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Brangenberg" in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Samstag, 23. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 7:30 und 14:15 Uhr in ein Reihenhaus an der Weidenstraße in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 23. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10 und 14 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bayernstraße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht auf Montag, 25. Mai 2026, hat ein noch unbekannter Täter gegen 4:30 Uhr in einem Automatenkiosk an der Hochdahler Straße in Höhe der Berliner Straße in Hilden mehrere Automaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Überwachungsaufnahmen zeigen, dass der Mann eine blaue Kappe, blaue Maske, schwarze Jacke und dunkle Hose trug.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Dienstag, 19. Mai 2026, gegen 0 Uhr, bis Samstag, 23. Mai 2026, gegen 11:50 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus an der Straße "Zum Stadion" in Langenfeld-Richrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 23. Mai 2026, ist ein noch unbekannter Täter gegen 18:45 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Etzbach-Straße in Langenfeld-Mitte eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit einen verdächtigen Mann, der die Wohnung in Richtung Von-Velbrück-Straße verließ. Er wird beschrieben als: 1,80 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild und dicker Figur. Er trug graue Kleidung und eine graue Mütze

In der Nacht auf Samstag, 23. Mai 2026, ist eine noch unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter gegen 3:20 Uhr in einen Handyladen am Marktplatz in Langenfeld-Immigrath eingebrochen. Die Person verschaffte sich gewaltsam durch das Schaufenster Zutritt und entwendete mehrere Pakete für Kundinnen und Kunden. Bei dem Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten aber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Anhand von Überwachungsaufnahmen wird die Person folgendermaßen beschrieben: trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Jogginghose mit einem Streifen an der Seite, schwarze Schuhe, Handschuhe und eine große blaue Türe.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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