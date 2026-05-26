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Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2605084

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2605084
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Hilden (ots)

In der Nacht auf Montag, 25. Mai 2026, wurde eine Papiermülltonne in Hilden durch einen Brand beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Frans-Hals-Weg in Höhe der Hausnummer 17 gerufen. Dort brannte eine Papiermülltonne, die in einem Wendehammer stand. Trotz des schnellen Eingreifens von Polizei und Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Plastikcontainer beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Zur Tatzeit wurde eine junge weibliche Person mit schwarzen kinnlangen Haaren beobachtet. Sie trug eine kurze schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges am Frans-Hals-Weg beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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