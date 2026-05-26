Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebinnen entwenden Schmuck - 2605081

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Ratingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täterinnen haben am Samstag (23. Mai 2026) in Ratingen eine Goldkette und ein Goldarmband gestohlen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17.15 Uhr war ein 66-jähriger Mann aus Ratingen mit seinem Hund entlang der Marggrafstraße spazieren. Auf Höhe der Hausnummer 1 hielt ein silberner VW neben ihm. Eine bislang unbekannte Frau sprach ihn vom Beifahrersitz aus an und fragte nach dem nächsten Krankenhaus. Nachdem der Ratinger Auskunft gegeben hatte, stieg sie sowie eine weitere Frau aus dem Auto. Sie gaben an, sich bei dem Mann bedanken zu wollen, indem sie ihn gegen seinen Willen umarmten.

Eine der Frauen gab an, ihm eine Kette anlegen zu wollen. Als der Ratinger an seinen Hals griff, stellte er fest, dass seine eigene Halskette sowie ein Armband im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen worden war. Die mutmaßlichen Trickdiebinnen flüchteten in dem VW vermutlich über die Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt.

Die beiden Frauen können wie folgt beschrieben werden:

- circa 35 bis 40 Jahre alt - circa 1,60 m bis 1,70 m groß - kräftige Statur - dunkle Kleidung - trugen beide ein Kopftuch, eines davon war helllila - südeuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei sucht nach Zeuginnen oder Zeugen und bittet um Hinweise an die Wache Ratingen unter der Nummer 02102 9981-6210.

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