Polizei Mettmann

POL-ME: 14-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt - 2605079

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Heiligenhaus (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Freitagnachmittag (22. Mai 2026) in Heiligenhaus bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Junge war mit einem E-Scooter unterwegs und kollidierte mit einem Auto.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16.30 Uhr war eine 23-jährige Heiligenhauserin in einem Skoda Fabia auf der Losenburger Straße in Fahrtrichtung Langenbügeler Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 51a fuhr plötzlich ein 14-jähriger Velberter mit einem E-Scooter von einem Parkplatz auf die Fahrbahn.

Die 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 14-Jährigen. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Mehrere Zeugen leisteten vor Ort Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe, das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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