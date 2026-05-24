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POL-ME: Polizei nimmt Jugendliche nach Einbruch fest - 2605077

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Velbert (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24. Mai 2026) konnten Einsatzkräfte der Polizei in Velbert mehrere Jugendliche nach einem Einbruch in eine Schule festnehmen. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3.20 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei, weil sie verdächtige Geräusche im Bereich eines Schulgebäudes an der Panner Straße in Velbert-Langenberg wahrgenommen hatten. Die Polizei war schnell mit starken Kräften vor Ort, im Einsatz war auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers.

Im Rahmen der Fahndung konnten drei männliche Jugendliche mit deutscher, britischer und syrischer Staatsangehörigkeit im Alter von 14 bis 17 Jahren als Tatverdächtige festgenommen werden. Zwei weitere möglicherweise an der Tat beteiligte Personen konnten bei anschließenden Maßnahmen ermittelt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Jugendlichen gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft und Bargeld entwendet haben. Sie sind teilweise bereits wegen anderer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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