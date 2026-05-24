Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden nach Alleinunfall - 2605078

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Langenfeld (ots)

Eine 19-jährige Frau ist bei einem Alleinunfall am Samstag (23. Mai 2026) in Langenfeld leicht verletzt worden. An dem von ihr gefahrenen Toyota Auris entstand ein hoher Sachschaden, das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Die junge Frau aus Langenfeld war gegen 15 Uhr auf der Bachstraße unterwegs und bog anschließend mit ihrem Toyota nach rechts in die Düsseldorfer Straße ab. Die 19-Jährige erschrak sich eigenen Angaben zufolge während der Fahrt plötzlich durch eine Spinne im Fahrzeug und verriss dadurch das Lenkrad.

Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Glücklicherweise wurde die 19-Jährige nur leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Langenfeld streute die Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsmittel ab. An dem Toyota Auris entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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