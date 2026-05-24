Polizei Mettmann

POL-ME: 23-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - 2605080

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Ratingen (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Düsseldorf ist am frühen Samstagmorgen (23. Mai 2026) mit seiner Mercedes C-Klasse in Ratingen von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, an der C-Klasse entstand Totalschaden.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4.40 Uhr war ein 23-jähriger Düsseldorfer mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Volkardeyer Straße in Fahrtrichtung Broichhofstraße unterwegs. Eigenen Angaben zufolge verlor er aufgrund von plötzlicher Müdigkeit auf Höhe der Hausnummer 43 die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte er mit einem Baum. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Versorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf den Konsum von Drogen oder Alkohol. An der C-Klasse entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt.

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