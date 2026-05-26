Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2605083

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Sonntagabend (24. Mai 2026) ist ein 32-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ratingen schwer verletzt worden.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Der 32-jährige Mann aus Haan war gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Honda auf der Volkardeyer Straße unterwegs. Er passierte eigenen Angaben zufolge den Kreuzungsbereich, um weiter geradeaus auf den Europaring zu fahren. Im Gegenverkehr war ein 38-jähriger mit einem VW Arteon unterwegs.

Der Fahrer des VW Arteon beabsichtige vom Europaring aus nach links auf die Düsseldorfer Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs nahm er den entgegenkommenden Motorradfahrer zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Zeugenangaben zufolge könnte der Fahrer des VW Arteon das Rotlicht der Linksabbieger-Ampel missachtet haben.

Der 32-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, der 38-jährige Ratinger blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der VW Arteon war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell