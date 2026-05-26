Polizei Mettmann

POL-ME: 80-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2605082

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Mettmann (ots)

Am Montag, 25. Mai 2026, stürzte in Mettmann ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:45 Uhr befuhr der 80-Jährige gemeinsam mit einer Fahrradgruppe mit seinem Pedelec die Teichstraße in Richtung Hammerstraße. In Höhe der Hausnummer 13 verlor der Mettmanner aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte.

Er wurde von alarmierten Rettungskräften mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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