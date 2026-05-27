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POL-ME: Mehrere Fenster eingeschlagen: Sachbeschädigung an zwei Schulen - 2605088

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Erkrath (ots)

In Erkrath haben über das verlängerte Pfingstwochenende (22. bis 26. Mai 2026) bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter mehrere Fenster an zwei Schulen an der Rankestraße eingeschlagen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten die Täterinnen oder Täter im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Freitag (22. Mai 2026) und 6 Uhr am Dienstag (26. Mai 2026) das Gelände des Schulkomplexes aufgesucht und dort mittels massiver Gewalt mehrere Fenster eingeschlagen. Insgesamt waren acht Fenster beschädigt - zwei an der Realschule und sechs an der direkt benachbarten Hauptschule. Zudem war an der Hauptschule auch eine Glastür eingeschlagen worden.

Nachdem ein Hausmeister den Schaden festgestellt hatte, wurde die Polizei eingeschaltet, welche entsprechende Ermittlungen einleitete. Hierbei ergaben sich bislang jedoch noch keine Hinweise auf Tatverdächtige.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat über das Pfingstwochenende im Bereich des Schulzentrums an der Rankestraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

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