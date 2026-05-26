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POL-ME: Drei Männer angegriffen: Polizei bittet um Hinweise - 2605085

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Hilden (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 24. Mai 2026, wurden in Hilden drei junge Männer von einer unbekannten Gruppe an der Beethovenstraße angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2:15 Uhr hielten sich zwei 23-jährige Hildener, ein 24-jähriger Hildener und eine 19-jährige Hildenerin an einer Bushaltestelle an der Beethovenstraße auf. Dort wurden sie nach eigenen Angaben von einer unbekannten Gruppe angesprochen und bedroht. Drei Männer dieser Gruppe sollen die drei Hildener unvermittelt angegriffen haben. Dabei wurden ein Schlagstock und eine Schreckschusswaffe eingesetzt, bevor die Gruppe in Richtung Beethovenstraße 35 flüchtete.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen mehr Personen mehr antreffen konnte. Die drei Angreifer werden folgendermaßen beschrieben:

- ungefähr 20 bis 24 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - mit schwarzen Haaren und Bart - mit südländischem Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

Der 23-jährige Hildener wurde schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Männer wurden leicht verletzt und lehnten eine medizinische Versorgung ab.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Beethovenstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

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