Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605090

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Mettmann / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 26. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10 und 11:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zur Tatzeit wurde ein verdächtiger Mann beobachtet. Er wird beschrieben als: 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und mit dunklen kurzen Haaren.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Dienstag, 26. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9 und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Katershöhe" in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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