Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605094

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Nacht auf Dienstag, 26. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 20 und 7 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heiligenstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell