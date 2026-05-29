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POL-ME: Seniorin beraubt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2605099

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat eine Frau am Mittwoch (27. Mai 20226) eine 74 Jahre alte Seniorin beraubt und ihr das Portemonnaie entwendet. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Zur Mittagszeit, etwa zwischen 12 und 13 Uhr, hatte die 74-jährige Monheimerin die Filiale ihrer Bank an der Hauptstraße, gleich gegenüber des Kinos, aufgesucht und dort Bargeld abgehoben. Von dort aus ging sie zu ihrem Auto auf dem Parkplatz an der Wilhelmstraße.

Als die Seniorin am Automaten das Parkgeld bezahlen wollte, wurde sie von hinten von einer jungen Frau zu Boden gestoßen. Hierbei verlor die 74-Jährige ihr Portemonnaie. Die Täterin griff danach und rannte mitsamt ihrer Beute davon. Die Seniorin wurde hierbei leicht verletzt und brachte den Überfall einen Tag später, am Donnerstag (28. Mai 2026), in der Langenfelder Polizeiwache zur Anzeige.

Hierbei gab sie folgende Beschreibung der Täterin zu Protokoll:

- weiblich - Mitte 20 - schlanke Figur - lange schwarze Haare - trug ein Kleid mit Blumenmuster

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall beobachtet oder kennt eine Frau, auf die die Beschreibung passt? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

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