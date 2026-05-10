Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Alleinunfall

Dielkirchen (ots)

Am 09.05.2026 gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 385 zwischen Dielkirchen und Gerbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Fahrerin verletzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin eines Quads die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Feuerwehren Katzenbach und Dielkirchen waren im Einsatz |schw.

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