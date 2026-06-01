Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606004

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Hilden / Wülfrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Dienstag, 26. Mai 2026, gegen 10 Uhr, bis Freitag, 29. Mai 2026, gegen 9:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Container auf einer Baustelle Am Alten Bahnhof in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem einen Stromerzeuger, eine Kettensäge und ein Schweißgerät.

Am Sonntag, 31. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 0:30 und 15:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Tillmannsdorfer Straße in Wülfrath-Düssel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Kellertür Zutritt und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht auf Montag, 1. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 3:20 Uhr in ein Handygeschäft an der Mittelstraße in Höhe der Bismarckstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Schaufenster Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 30. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 11 und 18 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Nesselrode-Straße in Langenfeld-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Goldschmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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