Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeug geortet: Polizei stellt entwendeten VW T6 Camper und einen Dodge RAM sicher - 2606006

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Velbert / Dortmund / Magdeburg (ots)

Am Freitagabend (29. Mai 2026) konnte die Polizei in der Nähe von Magdeburg in Sachsen-Anhalt dank einer länderübergreifenden polizeilichen Zusammenarbeit zwei in Nordrhein-Westfahlen entwendete Autos sicherstellen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 21:45 Uhr stellte ein 42 Jahre alter Velberter fest, dass sein VW T6 entwendet worden war. Der Mann alarmierte folgerichtig die Polizei und konnte hierbei auch anhand einer Ortungsapp fortlaufend den aktuellen Standort des Fahrzeugs angeben: Dieses befand sich augenscheinlich auf der A 2 auf dem Weg in Richtung Osten.

Die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Mettmann schaltete daraufhin die Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ein, die sich an der Fahndung nach dem entwendeten Auto beteiligten - mit Erfolg:

Einsatzkräfte der Braunschweiger sowie der Magdeburger Polizei konnten das Signal des T6 schließlich an Raststätte "Börde Süd" in der Nähe von Magdeburg orten. Vor Ort stellten sie dann fest, dass der Wagen auf die Ladefläche eines polnischen Sattelschleppers verladen worden war. Doch nicht nur das: Auf der Ladefläche stießen die Beamtinnen und Beamten zudem auch auf einen Dodge RAM, der in der Nacht auf den 29. Mai 2026 in Dortmund entwendet worden war.

Der Fahrer des Sattelschleppers, ein 41 Jahre alter Pole, wurde vorläufig festgenommen - gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die beiden sichergestellten Fahrzeuge werden nun auf weitere Spuren untersucht und im Anschluss wieder an ihre Eigentümer ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an.

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