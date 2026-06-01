Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Einbruch bei den Stadtwerken: Polizei fasst Tatverdächtige - 2606005

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Erkrath / Mettmann (ots)

Fahndungserfolg für die Polizei in Mettmann: In der Nacht auf Montag (1. Juni 2026) hat die Polizei drei Rumänen gefasst, die zuvor versucht hatten, auf das Gelände eines Bürogebäudes der Erkrather Stadtwerke einzubrechen. Zwei von ihnen wurden durch den Biss eines Diensthundes verletzt. Im Einsatz war zudem auch ein Polizeihubschrauber.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten gegen 0:50 Uhr mehrere Personen versucht, in ein Bürogebäude beziehungsweise auf das Gelände der Erkrather Stadtwerke an der Gruitener Straße in Hochdahl, gleich gegenüber des Millrather S-Bahnhofes, einzubrechen. Hierbei wurden sie von einem Radfahrer beobachtet, der völlig richtig handelte und die Polizei alarmierte. Hierbei gab der Zeuge zudem auch an, dass die Täter mit einem weißen Mercedes Sprinter unterwegs waren.

Die Polizei fahndete daraufhin nach den Einbrechern und setzte hierzu auch einen Polizeihubschrauber sowie einen Diensthund ein - mit Erfolg: Zunächst konnten die Einsatzkräfte den Transporter in Mettmann antreffen. Aus diesem flüchteten Fahrer und Beifahrer fußläufig, ehe sie von den Kräften gestellt werden konnten. Hierbei wurden zwei Tatverdächtige - ein 21-jähriger sowie ein 25-jähriger Rumäne - durch den Biss eines Diensthundes verletzt. Sie mussten zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, ehe sie im Anschluss an ihre Behandlungen dem Polizeigewahrsam zugeführt wurden.

Im Transporter selbst stellten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten im Laderaum zudem auch noch einen 15-jährigen Rumänen. Auch er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Das Trio hält sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf und ist bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der medizinischen Behandlungen und erster polizeilicher Maßnahmen sollen die 21- und 25-jährigen Rumänen einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob auch der 15-Jährige vorgeführt wird, ist derzeit noch nicht geklärt. Gegen alle drei wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Der Mercedes Sprinter wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

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