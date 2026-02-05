Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Menden (ots)
Ort Menden-Lendringsen, Mendener Straße Zeit 05.02.2026, 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2061 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 77 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
