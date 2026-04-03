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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am Abend des 02.04.26 gegen 21 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt der Fahrer eines BMW in der Asselheimer Straße in Grünstadt kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen wurden beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum konnte durch einen positiven Drogenvortest bestätigt werden. Den 22-jährigen Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
06359/93120
pigruenstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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