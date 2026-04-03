POL-PDNW: Fahrer unter Drogeneinfluss

Haßloch (ots) - Durch eine Funkstreife wurde am 02.04.2026 gegen 21:40 Uhr ein PKW aus dem Kreis Südliche Weinstraße in der Langgasse kontrolliert, da dieser zuvor sehr langsam und in Schlangenlinien geführt wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 41-Jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,14 Promille festgestellt. Ferner konnte er keine Fahrerlaubnis vorlegen, da ihm diese bereits ...

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