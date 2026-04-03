Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahrer unter Drogeneinfluss
Grünstadt (ots)
Am Abend des 02.04.26 gegen 21 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt der Fahrer eines BMW in der Asselheimer Straße in Grünstadt kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen wurden beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum konnte durch einen positiven Drogenvortest bestätigt werden. Den 22-jährigen Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.
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