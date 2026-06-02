POL-ME: Vorfahrt genommen: Motorradfahrer leicht verletzt - hoher Schaden - 2606008
Langenfeld (ots)
In Langenfeld ist am Montag (1. Juni 2026) ein 37-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.
Folgendes war geschehen:
Gegen 12:20 Uhr fuhr ein 77-jähriger Langenfelder mit seinem Toyota über die Carl-Leverkus-Straße in Richtung Winkelsweg. Als er nach links auf den Winkelweg abbiegen wollte, achtete er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen nicht auf einen heranfahrenden Motorradfahrer, der vorfahrtberechtigt über den Winkelsweg in Richtung Berghausener Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer zu Boden geschleudert wurde.
Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer verblieb unverletzt. Sowohl das Auto als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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