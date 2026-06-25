LPI-GTH: Vermisste aufgefunden
Gotha (ots)
Gestern wurde eine 86-Jährige gegen 17.00 Uhr als vermisst gemeldet. Die Frau wurde letztmalig am Krankenhaus gesehen. Sofortige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass die desorientierte Seniorin etwa drei Stunden später wohlbehalten am Bahnhof durch die Polizei aufgegriffen und somit Schlimmeres bei den Außentemperaturen verhindert werden konnte. (ah)
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