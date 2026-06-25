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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisste aufgefunden

Gotha (ots)

Gestern wurde eine 86-Jährige gegen 17.00 Uhr als vermisst gemeldet. Die Frau wurde letztmalig am Krankenhaus gesehen. Sofortige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass die desorientierte Seniorin etwa drei Stunden später wohlbehalten am Bahnhof durch die Polizei aufgegriffen und somit Schlimmeres bei den Außentemperaturen verhindert werden konnte. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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