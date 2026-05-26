Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Haltestellenschild gerät in Brand

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Stadtlohner Straße;

Tatzeit: 25.05.2026, 17.25 Uhr;

Einen Mülleimer und ein Bushaltestellenschild durch Feuer beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Montagnachmittag gegen 17.25 Uhr Flammen aus einer Mülltonne schlagen sehen und mit einem Eimer Wasser gelöscht. Dann informierte er die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass ein unbekannter Täter offenbar eine noch glühende Grillschale in dem Mülleimer geworfen hatte. Dieser fing Feuer und die Flammen griffen auf ein Bushaltestellenschild über. Auch das Schild wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

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