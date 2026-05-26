PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Wohnhaus eingedrungen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Feldbrandweg;

Tatzeit: 22.05.2026, gegen 07.50 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Velen. Der Einbrecher verschaffte sich am Freitagmorgen über eine Seiteneingangstür unberechtigt Zutritt zu dem Haus am Feldbrandweg. Die Alarmanlage löste mit einem akustischen Signal aus. Möglicherweise schreckte das Geräusch den Unbekannten ab. Denn als der Eigentümer am Haus eintraf, konnte er niemanden mehr feststellen. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 11:52

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Klostermaate; Tatzeit: 24.05.2026, gegen 23.00 Uhr; Weil er ein klirrendes Geräusch wahrnahm, meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Polizei. Tatsächlich waren bislang unbekannte Täter am späten Sonntagabend in ein Wohnhaus in Gronau eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude an der Klostermaate, indem sie eine Glastür einschlugen. Die Einbrecher ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:45

    POL-BOR: Bocholt - Kupferfallrohre von Wohnhaus entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Ostwall; Tatzeit: zwischen 23.05.20265, 15.00 Uhr und 25.05.2026, 18.30 Uhr; Zwei Kupferrohre von einem Haus abgeschraubt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend machten sich die Diebe an den Fallrohren zu schaffen und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Ostwalls machen? ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 11:58

    POL-BOR: Gronau - Falsche Polizisten ergaunern Bargeld und Schmuck

    Gronau (ots) - Einem Schockanruf zum Opfer gefallen ist am Sonntagabend eine Frau aus Gronau. Mit ihrer perfiden Masche ergaunerten die Täter einen vierstelligen Euro-Betrag sowie Schmuck. Sie behaupteten Polizeibeamte zu sein. Es sei in der Nachbarschaft der Seniorin vermehrt zu Einbrüchen gekommen, so der Anrufer. Wertgegenstände und Bargeld könnten zur sicheren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren