Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Wohnhaus eingedrungen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Feldbrandweg;

Tatzeit: 22.05.2026, gegen 07.50 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Velen. Der Einbrecher verschaffte sich am Freitagmorgen über eine Seiteneingangstür unberechtigt Zutritt zu dem Haus am Feldbrandweg. Die Alarmanlage löste mit einem akustischen Signal aus. Möglicherweise schreckte das Geräusch den Unbekannten ab. Denn als der Eigentümer am Haus eintraf, konnte er niemanden mehr feststellen. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

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