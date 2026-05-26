Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferfallrohre von Wohnhaus entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ostwall;

Tatzeit: zwischen 23.05.20265, 15.00 Uhr und 25.05.2026, 18.30 Uhr;

Zwei Kupferrohre von einem Haus abgeschraubt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend machten sich die Diebe an den Fallrohren zu schaffen und entwendeten diese.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Ostwalls machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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